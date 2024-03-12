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На Курской АЭС отчитались о состоянии станции на фоне атак дронов ВСУ по России

Курская АЭС продолжила работу в штатном режиме на фоне атак дронов ВСУ по России

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Concern Rosenergoatom/Global Look Press

Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме на фоне недавних атак украинских беспилотников. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.

«На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 — в режиме эксплуатации «без генерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что радиационный фон на АЭС в данный момент не превышает нормальных значений.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских дронов и ракет. Беспилотники сбивали в Подмосковье и Ленобласти, в Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара дрона загорелась нефтебаза. На фоне массовой воздушной атаки сообщалось о попытке украинских диверсантов с боем прорваться в Белгородскую и Курскую области.

По данным Минобороны РФ, диверсионные группы пытались проникнуть на территорию России сразу с трех направлений, но были отброшены и потеряли до 60 человек, а также несколько единиц бронетехники.

Ранее массовую атаку беспилотников ВСУ прокомментировали в Кремле.

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