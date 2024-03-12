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Минобороны прокомментировало попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ

МО РФ: ВСУ с танками и бронемашинами атаковали границу России с трех направлений

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России пресекли попытку украинских солдат осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области РФ. Об этом сообщает российское Минобороны.

По данным оборонного ведомства, утром ВСУ при поддержке танков и бронемашин пытались сразу с трех направлений зайти на территорию России в районе Белгородской области. Украинских солдат удалось отбросить, в том числе, благодаря слаженной работе авиации, артиллерии и ракетных войск.

«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка», — говорится в сообщении МО РФ.

Параллельно в районе Теткино в Курской области российские силы отбили четыре атаки украинских диверсантов.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских дронов и ракет. Беспилотники сбивали в Подмосковье и Ленобласти, в Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара дрона загорелась нефтебаза. Еще один пожар начался на нефтезаводе в Кстове под Нижним Новгородом. На фоне массовой воздушной атаки военкоры сообщили о попытке украинских диверсантов с боем прорваться в Белгородскую и Курскую области.

Позднее попытку прорыва подтвердил губернатор второго региона Роман Старовойт. По его словам, на границе была перестрелка, но перейти через нее противник не сумел.

Ранее в Нижегородской области локализовали пожар, вызванный атакой дрона.

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