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На Украине задержали военного за попытку отравить командование ВСУ

СБУ задержала украинского военнослужащего за попытку отравить командование ВСУ

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Efrem Lukatsky/AP

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала украинского военнослужащего за попытку отравить командование украинских войск на Запорожском направлении. Об это сообщается в Telegram-канале ведомства.

По информации украинской спецслужбы, солдат действовал по заданию ФСБ РФ. Уточняется, что он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса.

Утверждается, что задержанным передавались данные о дислокации и перемещениях подразделений украинской армии. В СБУ утверждают, что военный якобы был завербован шантажом, у него якобы похитили родителей, которые проживают в Луганской народной республике (ЛНР).

До этого Госпогранслужба Украины заявляла, что двоих жителей Кривого Рога задержали на Украине по подозрению в организации нелегального вывоза военнообязанных мужчин за пределы страны.

8 марта на Украине в трех километрах от границы с Румынией задержали микроавтобус, в котором находились 34 уклониста.

Ранее Джон Керри заявил, что украинские военные погибают за ценности США.

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