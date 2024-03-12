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В Воронежской области отменена ракетная опасность

Губернатор Воронежской области сообщил об отмене ракетной опасности

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Global Look Press

В Воронежской области отменена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Ракетная опасность отменена. Но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.

Ракетную опасность в регионе была объявлена почти 30 минут назад.

Утром 12 марта на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность.

В ночь на 12 марта власти семи регионов Российской Федерации сообщили об атаках беспилотников. Так, в Белгородской области беспилотный летательный аппарат сбросил четыре взрывных устройства, повреждена линия электропередачи. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что после атаки оказались обесточены несколько населенных пунктов.

Также украинские беспилотники обезвредили в Воронежской, Курской, Нижегородской, Тульской и Московской областях.

Ранее ПВО сбили снаряды РСЗО Vampire и ракету «Точка-У» над Белгородской областью.

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