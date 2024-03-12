Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил, как защитить Черноморский флот от атак ВСУ

Военный эксперт Онуфриенко призвал размещать на кораблях ЧФ пулеметы

close
100%
Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в эфире Tsargrad.tv порассуждал о том, как защитить Черноморский флот от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) подводными и надводными дронами. Эксперт подчеркнул, что в полной безопасности корабли будут после взятия российскими войсками под контроль Одессы. Однако, по его словам, за один день это не делается, поэтому необходимо обеспечить суда эффективными средствами защиты.

«Например, крупнокалиберными пулеметами, установленными в достаточном количестве, которые обеспечивают поражение безэкипажных катеров, что продемонстрировали после нанесения удара по »Сергею Котову» буксиры и вертолет, перебившие оставшиеся катера. Это можно, это эффективно. Также выставлять плавучие заграждения», — сказал Онуфриенко.

Кроме того, он призвал часть флота отвести вглубь.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер до этого предположил, что по окончании спецоперации Украина потеряет выход к Черному морю, что лишит ее большого количества ресурсов. По его словам, потеря Киевом черноморских портов произойдет в результате утраты контроля над Одессой, Николаевом, Харьковом и Днепропетровском.

Ранее Украина начала переговоры с НАТО об охране коридоров в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами