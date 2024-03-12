Военный эксперт объяснил, как защитить Черноморский флот от атак ВСУ

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в эфире Tsargrad.tv порассуждал о том, как защитить Черноморский флот от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) подводными и надводными дронами. Эксперт подчеркнул, что в полной безопасности корабли будут после взятия российскими войсками под контроль Одессы. Однако, по его словам, за один день это не делается, поэтому необходимо обеспечить суда эффективными средствами защиты.

«Например, крупнокалиберными пулеметами, установленными в достаточном количестве, которые обеспечивают поражение безэкипажных катеров, что продемонстрировали после нанесения удара по »Сергею Котову» буксиры и вертолет, перебившие оставшиеся катера. Это можно, это эффективно. Также выставлять плавучие заграждения», — сказал Онуфриенко.

Кроме того, он призвал часть флота отвести вглубь.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер до этого предположил, что по окончании спецоперации Украина потеряет выход к Черному морю, что лишит ее большого количества ресурсов. По его словам, потеря Киевом черноморских портов произойдет в результате утраты контроля над Одессой, Николаевом, Харьковом и Днепропетровском.

Ранее Украина начала переговоры с НАТО об охране коридоров в Черном море.