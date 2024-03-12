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В российском регионе объявили ракетную опасность

Губернатор Воронежской области Гусев сообщил о ракетной опасности в регионе

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В Воронежской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность!» — написал он.

Гусев призвал жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — добавил глава Воронежской области.

Утром 12 марта на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность.

В ночь на 12 марта власти семи регионов Российской Федерации сообщили об атаках беспилотников. Так, в Белгородской области беспилотный летательный аппарат сбросил четыре взрывных устройства, повреждена линия электропередачи. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что после атаки оказались обесточены несколько населенных пунктов.

Ранее ПВО сбили снаряды РСЗО Vampire и ракету «Точка-У» над Белгородской областью.

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