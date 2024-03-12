Начались совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая

В Оманском заливе начались военно-морские учения России, Ирана и Китая — «Морской пояс безопасности-2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В маневрах участвуют военнослужащие и корабли военно-морских флота и сил трех стран. От России это боевые судна Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников».

Главной целью учений заявлена отработка защиты морской экономической деятельности.

В ходе учения российские, иранские и китайские военные корабли проведут совместное маневрирование и стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработают сценарий по освобождению захваченного пиратами судна.

Всего в мероприятии задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров ВМФ РФ, ВМС Ирана и Китая, а также вертолеты морской авиации.

Впервые в качестве наблюдателей в маневрах примут участие представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.

Ранее российский фрегат обезвредил пиратов в Аравийском море.