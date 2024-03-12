Стало известно о нескольких раненных в бою с украинскими диверсантами в Курской области

Два человека получили ранения во время стрелкового боя с украинскими диверсантами в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

«Один из раненых — местный житель. Информация о втором — уточняется», — говорится в публикации.

По предварительной информации Baza, сейчас идет бой. Также работает артиллерия.

11 марта сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) хотела прорваться через границу в районе села Новая Таволжанка Белгородской области.

До этого украинская ДРГ предприняла неудачную попытку проникнуть на территорию Белгородской области 7 марта. Инцидент произошел в районе населенного пункта Козинка. В тот момент на этой местности работали российские саперы. Украинские военные напали на представителей Вооруженных сил России, но потерпели неудачу.

Ранее ПВО сбили снаряды РСЗО Vampire и ракету «Точка-У» над Белгородской областью.