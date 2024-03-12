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В Белгородской области беспилотники повредили несколько частных домов

Губернатор Гладков: в Белгородской области система ПВО сбила четыре беспилотника

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

В Борисовском районе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, все устройства были беспилотниками самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет, однако на некоторых объектах зафиксировали повреждения.

После атаки дронами, в поселке Борисовка обнаружили выбитые окна в одном частном домовладении, также повреждения зафиксировали на дорожном полотне на школьном стадионе. В селе Дубино в частном домовладении устройство выбило окна и посечекло фасад и забор. В еще втором частном домовладении сарай получил повреждения.

Согласно информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник сбили в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Британия анонсировала поставку Украине еще 10 тысяч беспилотников.

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