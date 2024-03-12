В Воронежской области заявили о приближающихся со стороны Украины дронах

Украинские беспилотные летательные аппараты приближаются к Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона Александра Гусева.
По словам губернатора, дроны летят к границам области со стороны Украины. Силы противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности.
Гусев призвал население следить за оповещениями от правительства области либо от МЧС.
Глава области напомнил гражданам, что в случае необходимости нужно быстро перейти в комнату без окон, а на улице направиться в здание, парковку, подземный переход.
Ранее сообщалось, что в Кстово Нижегородской области в результате «инцидента» была приостановлена работа технологической установки «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».
В ночь на вторник, 12 марта, власти семи регионов Российской Федерации заявили об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее Британия анонсировала поставку Украине еще 10 тысяч беспилотников.