В Воронежской области заявили о приближающихся со стороны Украины дронах

Украинские беспилотные летательные аппараты приближаются к Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона Александра Гусева.

По словам губернатора, дроны летят к границам области со стороны Украины. Силы противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности.

Гусев призвал население следить за оповещениями от правительства области либо от МЧС.

Глава области напомнил гражданам, что в случае необходимости нужно быстро перейти в комнату без окон, а на улице направиться в здание, парковку, подземный переход.

Ранее сообщалось, что в Кстово Нижегородской области в результате «инцидента» была приостановлена работа технологической установки «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

В ночь на вторник, 12 марта, власти семи регионов Российской Федерации заявили об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее Британия анонсировала поставку Украине еще 10 тысяч беспилотников.