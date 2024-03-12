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Мэрия Белгорода объявила ракетную опасность в двух городских округах

В двух городских округах Белгорода объявлено о ракетной опасности

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Evgeniy Maloletka/AP

Мэрией Белгорода было объявлено об опасности ракетных ударов в двух городских округах. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах. Власти призвали население по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повторной атаке на регион украинских беспилотников. Два БПЛА самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районами.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Тульской области.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в региональном центре беспилотный летательный аппарат атаковал объект топливной инфраструктуры.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.

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