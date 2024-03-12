Стало известно о планах украинских военных по созданию партии с боевым крылом

Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, хотят создать радикальную партию с боевым крылом, которая могла бы добиваться свержения властей Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переписку на закрытом ресурсе, полученную российскими специалистами.

По информации агентства, в числе участников чата уроженец Киевской области Владимир Валерьевич Захаров 1980 года рождения, бывший стрелок 108-го горно-штурмового батальона; морпех с ампутированной ногой Василий Васильевич Византий 1991 года рождения, а также попавший в плен в Мариуполе и вышедший по обмену военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Захар Николаевич Черноиваненко 1995 года рождения.

До этого политический советник и психолог Сергей Маркелов (признан в РФ иностранным агентом) заявлял, что элитные войска ВСУ начали обсуждать идею сместить президента Украины Владимира Зеленского со своего поста открыто, чтобы их услышали. По мнению Маркелова, в армии Украины накопилось много серьезных проблем, в том числе кадровые перестановки, неорганизованная мобилизация, потеря территорий. При этом российская армия существенно сдвинула линию обороны с востока на запад.

В конце февраля пресс-служба Комитета по вопросам разведки при президенте Украины сообщала, что в марте — мае 2024 года может быть предпринята попытка свержения Зеленского.

Ранее в США рассказали, в каком случае свергнут Зеленского.