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Киевский политик и экс-офицер возмутился уничтожением HIMARS на поле боя

Киевского политика Лапина возмутил подрыв HIMARS российской ракетой

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Lockheed Martin

Украинский ракетный комплекс HIMARS был уничтожен российским ударом из-за провала в работе радиоэлектронной разведки ВСУ. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Прямой» высказал украинский политик, офицер в отставке Игорь Лапин.

Лапин напомнил, что система залпового огня HIMARS на колесном шасси вышла на позицию, приготовилась к стрельбе «и какого-то черта стояла там около получаса». Такая задержка предоставила Вооруженным силам России возможность наведения ракеты и успешного залпа с уничтожением цели.

«Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. <…> Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема», — заявил Лапин.

6 марта российская армия в зоне СВО уничтожила две установки РСЗО HIMARS американского производства. Сообщалось, что боевая машина была подбита ракетным ударом.

7 марта стало известно о роли разведки и дронов в уничтожении РСЗО HIMARS в зоне СВО.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении семи танков ВСУ, включая два Abrams.

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