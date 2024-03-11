В Одесской области ликвидировали сотрудников ССО Украины

Российские военнослужащие ликвидировали бойцов 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, в ночь на 11 марта солдаты Вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар в Одесской области. В результате были поражены представители украинской воинской части А1594, которая входит в состав специальной разведки Военно-морских сил Украины.

«Кроме них под ударом оказались и операторы безэкипажных катеров», — добавили в силовых структурах.

До этого официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что ночью на территории Одесской области произошли несколько взрывов. После этого в регионе зафиксировали повреждение инфраструктурного объекта. Однако, о какой именно постройке идет речь, женщина не уточнила.

11 марта министерство обороны РФ сообщило, что российские солдаты уничтожили два пункта временного размещения иностранных наемников. Объекты находились в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее бойцы ВС РФ ликвидировали лидера французских неонацистов в районе донецкого города Авдеевки.