В Германии признали захват танка Leopard в ходе боев за Авдеевку

Российские военные, принимавшие участие в боях за донецкий город Авдеевку, во время сражений захватили самый современный немецкий танк Leopard 2A6. Об этом пишет газета Bild.

В публикации отмечается, что 10 марта бойцы Вооруженных сил РФ опубликовали в сети фотографию поврежденного танка Leopard 2A6. Авторы материала подтвердили подлинность снимка.

«Это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из Германии, который смогла захватить Россия», — говорится в статье.

Журналисты добавили, что фотография была сделана в районе города Авдеевки. По информации издания, это произошло в 900 метрах к югу от населенного пункта Степовое.

Как следует из материала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать немецкий танк 30 октября 2023 года. Однако уже на следующий день российские военные подбили данный образец техники.

В результате у Киева осталось не более 17 современных танков, полученных от Берлина. При этом около половины из этих машин регулярно отправляют на ремонт в Литву, подытожили обозреватели.

Ранее в Запорожской области столкнулись и сгорели два танка Leopard 2А4.