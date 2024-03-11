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Путин назначил нового зама Шойгу по материальному обеспечению

Путин назначил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу замом Шойгу по МТО

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Пресс-служба Центрального военного округа/Минобороны России

Президент России Владимир Путин своим указом назначил нового заместителя министра обороны Сергея Шойгу по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных сил страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В документе говорится, что на должность назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга. До этого он занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

Булыга родился 13 октября 1968 в Казахстане. В 1990 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999 году — Военную академию тыла и транспорта, а в 2010-ом — Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

На посту замминистра обороны по МТО Булыга сменил генерал-полковника Алексея Кузьменкова. 11 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Кузьменков вернулся на должность заместителя директора Росгвардии. Парламентарий уточнил, что генерал продолжит курировать в Росгвардии тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения.

По словам Хинштейна, возвращение Кузьменкова в Росгвардию свидетельствует об успешном выполнении поставленных перед ним задач. В частности, речь идет о выстраивании четких логистических потоков в Минобороны РФ с применением опыта аналогичной работы в Росгвардии.

Кузьменков занимал пост замминистра обороны с конца апреля 2023 года.

Ранее появились сообщения об отставке главкома ВМФ России.

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