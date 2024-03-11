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Названо число военных НАТО, ликвидированных в зоне СВО вместе с ЗРК Patriot

Экс-офицер ВС США: в зоне СВО вместе с Patriot могли уничтожить 30 солдат НАТО

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Mindaugas Kulbis/AP Photo

Российские войска могли ликвидировать около 30 бойцов из стран — членов НАТО, когда уничтожали зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в районе донецкого города Покровска. Об этом заявил бывший офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник, пишет mk.ru.

По словам эксперта, с большой долей вероятности выведенные из строя комплексы обслуживали американские солдаты. Однако он не исключил, что на месте также присутствовали военнослужащие из других государств — участников Североатлантического альянса.

«Например, эти системы используются еще немцами. <...> Не удивлюсь, если выяснится, что там были и англичане. Потому что в прошлый раз вместе с Patriot была уничтожена как раз группа англичан», — пояснил Крапивник.

Он добавил, что обычно для обслуживания двух пусковых установок ЗРК Patriot требуется от 20 до 30 человек.

9 марта Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что в зоне специальной военной операции (СВО) была ликвидирована американская ЗРК Patriot. Журналисты рассказали, что российские войска поразили западную технику ударом из ракетного комплекса «Искандер».

В силовых структурах уточнили, что в районе города Покровска были уничтожены сразу два комплекса. Как оказалось, Вооруженные силы РФ вывели из строя пусковые установки от ЗРК Patriot.

Ранее в Государственной думе РФ оценили возможность ликвидации американских солдат при уничтожении ЗРК Patriot.

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