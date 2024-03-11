Экс-полковник СБУ оценил уничтожение ЗРК Patriot российскими военными

Вооруженные силы РФ способны всего за несколько минут нанести авиационный удар по позициям украинских войск. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала журналиста Александра Шелеста (признан в РФ иностранным агентом) заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

Таким образом эксперт прокомментировал один из эпизодов боевых действий, в результате которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства. Он предположил, что российские войска сконструировали современный разведывательно-ударный комплекс и встроили его в систему передачи информации.

«Как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полетное задание, и сразу же прилетело. То есть минута-две-три прошло», — сказал Стариков.

Полковник добавил, что теперь ВС РФ могут незамедлительно наносить удары с воздуха по местам скопления живой силы и техники ВСУ.

Более того, по его словам, российские войска перешли на совершенно новый уровень с точки зрения военной мощи. В том числе речь идет о бомбардировщиках и самолетах ВС РФ, противостоять которым становится все труднее.

9 марта в Telegram-канале «Рыбарь» появилась информация об уничтожении ЗРК Patriot в зоне специальной военной операции (СВО). Журналисты рассказали, что для выполнения боевой задачи ВС РФ применили ракетный комплекс «Искандер».

Ранее в Совете Федерации РФ рассказали, как уничтожение ЗРК Patriot влияет на авторитет США на международной арене.