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Британские ВМС сообщили о нападении на судно недалеко от побережья Йемена

UKMTO сообщило о взрывах недалеко от побережья порта Салиф в Йемене

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Reuters

Недалеко от побережья порта Салиф в Йемене произошло нападение на корабль. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), пишет Reuters.

По данным центра, они получили сообщение об инциденте в 71 морской миле к юго-западу от Салифа в Йемене. Инцидент пометили как «нападение». Других подробностей пока не привели.

До этого йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало в Красном море и Аденском заливе коммерческое судно и несколько эсминцев, принадлежащих США. Речь идет о коммерческом корабле Propel Fortune, его подбили в Аденском заливе. Военные судна были атакованы в Красном море и Аденском заливе при помощи 37 беспилотников.

8 марта UKMTO сообщил, что неизвестные совершили нападение на судно в 50 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем движение «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее сообщалось, что атаки хуситов снизили доходы Египта от Суэцкого канала вдвое.

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