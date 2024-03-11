В городе Запорожье произошли повторные взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли повторные за сутки взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Утром на подконтрольной Украине части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры оказались разрушены, заявил глава подчиненной Киеву администрации региона Иван Федоров. Он отмечал, что властям поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. Тем не менее точное количество объектов и какие именно разрушения были получены, не уточнял.

Накануне в Днепропетровской области Украины из-за взрывов загорелся объект инфраструктуры. В ночь на воскресенье в регионе звучали сирены воздушной тревоги.

До этого официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила, что объект инфраструктуры был поврежден в Одесской области на юге Украины в результате ночных взрывов. Что это за инфраструктурный объект, чиновник не стала уточнять.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в шести регионах Украины объявили воздушную тревогу.