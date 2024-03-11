На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове

Взрывы раздались в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает украинский «24-й канал».

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В данный момент в восьми регионах Украины, в том числе в Харьковской области, действует воздушная тревога.

До этого официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк сообщила, что объект инфраструктуры был поврежден в Одесской области на юге Украины в результате ночных взрывов. Что это за инфраструктурный объект, чиновник не стала уточнять.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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