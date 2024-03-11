Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательный аппарат сбили в 10:14 мск. Таким образом российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку на территории РФ, подчеркнули в Минобороны.

До этого в Минобороны рассказывали, что в ночь на 11 марта средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над двумя регионами. Помимо Орловской, беспилотники обнаружили и обезвредили над Брянской областью.

Также в Новгородской области сбили два украинских беспилотника. В оборонном ведомстве отметили, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку была пресечена в воскресенье, 10 марта, около 15:30 мск.

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