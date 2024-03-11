В Одесской области поврежден объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Одесской области на юге Украины в результате ночных взрывов. Об этом заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

По ее словам, огонь удалось оперативно ликвидировать. Что это за инфраструктурный объект, чиновник не уточнила.

Накануне в Одесской области в результате взрывов произошел пожар на промышленном объекте.

Вечером 10 марта в восьми регионах Украины, в том числе в Одесской области, объявлялась воздушная тревога.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Медведев призвал Одессу вернуться домой.