Над двумя районами Орловской области за ночь сбили два дрона ВСУ

В ночь на 11 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радио-электронной борьбы (РЭБ) пресекли попытку атаки беспилотников на объекты в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, один летательный аппарат сбили над территорией Шаблыкинского района. Второй посадили с помощью сил РЭБ в Сосковском районе. В обоих случаях повреждений и пострадавших нет.

В Минобороны России рассказывали, что в ночь на 11 марта средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над двумя регионами. Помимо Орловской беспилотники обнаружили и обезвредили над Брянской областью.

До этого в Новгородской области сбили два украинских беспилотника. В оборонном ведомстве отметили, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку была пресечена в воскресенье, 10 марта, около 15:30 мск.

Ранее над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника.