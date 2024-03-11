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В Британии нашли мертвым наемника, служившего в ВСУ

Telegraph: британского наемника Грегга нашли мертвым после возвращения с Украины

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Минобороны РФ

Британского наемника Гарри Грегга нашли мертвым после возвращения с Украины. Об этом пишет газета The Telegraph.

По информации издания, Грегг служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Вернувшись домой из зоны боевых действий, он покончил с собой на следующий день после своего 25-летия. Инцидент произошел в декабре.

Мать военнослужащего говорила, что у Грегга наблюдались симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), но семья британца не смогла ему помочь. Мужчина принял решение отправиться на Украину в 2022 году после того, как услышал призывы экс-главы правительства Лиз Трасс участвовать в «битве за демократию» на Украине.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил телеканалу RTVI, что Великобритания де-факто напрямую вовлечена в конфликт на Украине.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

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