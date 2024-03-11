В популярном турецком сериале показали новый истребитель пятого поколения

Турецкий национальный боевой самолет пятого поколения KAAN появился в популярном в стране сериале «TEŞKİLAT» («Организация»). Об этом сообщает РИА Новости.

Картина рассказывает о работе турецкой Национальной разведывательной организации (MİT).

«Истребитель пятого поколения KAAN ранее совершил первый полет, соответствующие кадры были опубликованы в интернете», — уточнили в сообщении.

Турецкие СМИ написали, что благодаря новому борту Анкара рассчитывает войти в число стран, которые производят боевые самолеты.

Истребитель Kaan создают в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет». По предварительным расчетам, в 2028 году сможет начаться серийное производство боевых машин. Власти также заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и может заменить стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.