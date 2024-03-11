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Главкома ВМФ России Евменова отправили в отставку

«Известия»: главком ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова отправили в отставку. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

По данным источника, его место займет адмирал Александр Моисеев, который командовал Северным флотом с 2019 года.

9 марта стало известно, что на Украине вслед за главкомом ВСУ Валерием Залужным отправлен в отставку начальник Генерального штаба Сергей Шаптала.

До этого сообщалось, что в Волгограде ушел на пенсию пожелавший подчиненным онкологии начальник МЧС Николай Любавин.

6 марта подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы России стремительно наращивают темпы перемещения в зоне СВО, усиливают давление на украинские войска и добиваются успехов на фронте.

Ранее генерал ВСУ высказался о тактике российской армии.

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