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Российский беспилотник заснял расстрел офицером ВСУ раненого сослуживца

ТАСС: российский БПЛА зафиксировал расстрел офицером ВСУ раненого подчиненного

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Российские военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) зафиксировали расстрел офицером Вооруженных сил Украины (ВСУ) своего раненого сослуживца. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя силовых структур РФ.

По его словам, инцидент с участием украинских военных произошел в районе населенного пункта Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Там был ранен один из бойцов ВСУ. После этого украинский офицер «достал пистолет и добил своего раненого товарища», рассказал представитель силовых структур.

В феврале Верховный суд ДНР приговорил к 26 и 28 годам колонии строгого режима двух морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, расстрелявших в Мариуполе мирного жителя и приказавших ликвидировать еще одного.

До этого сообщалось, что военные украинской армии расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца, которые самовольно оставили позиции под Херсоном.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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