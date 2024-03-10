В России назначен новый главком ВМФ

Адмирал, Герой России Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ). Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, до личного состава главкомата довели информацию о назначении Моисеева. Скоро он займет должность главкома ВМФ на постоянной основе.

Отмечается, что Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области. Несколько лет он служил на атомных подводных лодках Северного флота. С 3 мая 2019 года он возглавил Северный флот.

До этого главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов заявлял, что в Военно-морском флоте Российской Федерации появятся пять дивизий и бригада морской пехоты на основе существующих подразделений. По его словам, это требуется в целях увеличения боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ. Евменов уточнил, что пять бригад морской пехоты на флотах будут переформатированы в дивизии морской пехоты, а полк морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду.

Ранее политолог Данилин отметил роль Путина в возрождении Военно-морского флота России.