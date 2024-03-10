В США испытали новый гиперзвуковой летательный аппарат

В США испытали гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A (TA-1). Об этом сообщается на сайте компании Stratolaunch LLC.

«Компания Stratolaunch LLC рада сообщить об успешном завершении первого управляемого полета испытательного летательного аппарата Talon-A, TA-1», — сказано в сообщении.

Компания получила контракт в рамках программы американских военно-морских сил (ВМС) по развитию гиперзвуковых полетов. Уточняется, что аппарат прошел испытания по безопасному спуску с воздуха, зажиганию двигателя, разгону, набору высоты, а также контролируемой посадке на воду.

В декабре газета Defense News писала, что крупнейший в мире самолет Roc компании Stratolaunch с многоразовым гиперзвуковым летательным аппаратом Talon-A на борту может подняться в воздух до конца 2023 года.

В январе Северная Корея провела испытание твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.

В ноябре 2023 года корпорация Lockheed Martin совместно с Сухопутными войсками США провели испытания перспективной оперативно-тактической ракеты PrSM.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.