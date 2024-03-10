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В Чехии предрекли участь западных инструкторов на Украине

Lidovky: западные инструкторы на Украине будут легитимной целью для России

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Reuters

Западные инструкторы на Украине, которых могут направить страны НАТО, станут законной целью российских военных. Об этом пишет чешское издание Lidovky.

В статье отмечается, что отправка инструкторов для обучения солдат ВСУ — один из возможных вариантов помощи Украине от Чехии. По оценкам опрошенных изданием экспертов, это не гарантирует защиту от ударов российских войск.

Как пишет Lidovky, как только чешские военные пересекут границу Украины, чтобы помочь ВСУ, они превратятся в легитимную цель для России.

«Ведь они находились бы в зоне боевых действий, а там конкретная цель их пребывания не имеет значения для противника, и это необходимо учитывать», — сказано в материале.

7 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада должны прислать на Украину совещательно-тренировочные военные миссии.

Летом 2023 года на Украине заверяли, что не пустят войска других стран до окончания конфликта. Так Кулеба прокомментировал слова бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о готовности ряда стран Североатлантического альянса отправить на Украину свои войска.

Ранее сообщалось, что в Париже обсуждают идею разрешить спецназу пересекать границу с Украиной.

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Операция на Украине
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