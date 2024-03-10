В ДНР заявили об уничтожении БМП Мarder и Bradley под Авдеевкой

Две боевые машины пехоты (БМП) — Мarder немецкого производства и Bradley производства США — уничтожены в районе поселков Орловка и Бердычи под Авдеевкой. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, сообщает ТАСС.

«По данным средств объективного контроля, под Орловкой наши бойцы уничтожили БМП Marder, а у Бердычей снова подбили Bradley» — сказал Кимаковский.

Он отметил, что первый удар, как это часто бывает, нанесли FPV-дроны, а затем отработали противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и артиллерия.

Советник также отметил, что при ударе по бронемашинам несколько бойцов ВСУ были ликвидированы.

Ранее Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины перебросили резервные подразделения в район населенного пункта Бердычи под Авдеевкой, чтобы удержать линию обороны.

Ранее под Авдеевкой обнаружили группу иностранных наемников.