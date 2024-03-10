Журналист Лукас Лейрос выразил мнение, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится «унизительным поражением». Об этом говориться в его статье для портала InfoBRICS.

По мнению Лейроса, украинские войска не извлекли уроков из своих прошлых ошибок на фронте. В своем материале обозреватель приводит данные, которые ему сообщил высокопоставленный украинский военнослужащий. Согласно им, контрнаступление ВСУ планируется уже в 2024 году. Его главной целью называется предотвращение дальнейшего территориального продвижения ВС России.

При этом Лейрос отмечает, что любые маневры с украинской стороны будут иметь плачевные последствия для Киева, а также еще больше усугубят положение армии.

«Если киевское руководство действительно начнёт новое контрнаступление, то оно пойдёт по гибельному для себя пути, который будет иметь разрушительные последствия для ВСУ и их позиций на поле боя», — сказано в статье.

До этого вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов высказал мнение, что новое контрнаступление украинских войск окончательно погубит Украину и лишит ее остатков человеческого ресурса.

7 марта политолог Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщение украинской стороны о подготовке контрударов в 2024 году. По его словам, Киев переходит к созданию ударных групп вместо идеи полноценного контрнаступления из-за нехватки оружия и живой силы.

Ранее в Британии усомнились, что ВСУ начнут контрнаступление в 2024 году.