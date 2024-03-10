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В минобороны Италии высказались об отправке войск НАТО на Украину

МО Италии: Париж и Варшава не могут говорить от имени НАТО про войска на Украине

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Andrew Medichini/AP

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что Франция с Польшей не могут говорить от имени всего НАТО, когда допускают отправку войск альянса на Украину. Такое мнение он высказал в интервью газете La Stampa.

«Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно не вмешивалось в конфликт», — сказал Крозетто.

По словам главы минобороны Италии, появление солдат альянса на территории Украины приведет к односторонней эскалации и закроет путь к дипломатическому способу урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Киев, однако предлагает подумать над тем, как вернуть ему безопасность и территории через переговоры, а не через отправку войск.

9 марта газета Politico сообщила, что Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западные войска в Украину. Журналисты пишут, что пока, помимо Парижа, эту идею всерьез готовы рассматривать только страны Прибалтики.

Позднее в МИД Польши заявили, что идея об отправке войск на помощь Киеву «не является немыслимой».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал идею президента Эммануэля Макрона по созданию антироссийской коалиции.

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