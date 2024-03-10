В Одесской области произошел пожар на промышленном объекте

В Одесской области после взрывов загорелся промышленный объект. Об этом сообщается в Telegram-канале Сил обороны Юга Вооруженных сил Украины.

По данным украинских военных, в результате взрывов «на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание», пожар уже ликвидирован.

В ночь на 10 марта в Одессе и в Одесской области произошли взрывы.

Воздушная тревога ночью в воскресенье была объявлена в половине украинских регионов, включая Киев.

Позднее стало известно, что в Днепропетровской области в результате взрывов возник пожар на инфраструктурном объекте.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее сообщалось, что под Одессой уничтожен комплекс космической разведки Вооруженных сил Украины.