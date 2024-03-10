В Конгрессе США выдвинули НАТО ультиматум из-за Украины

Соединенные Штаты должны покинуть НАТО, если войска альянса войдут на территорию Украины. Об этом написал американский сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для The American Conservative.

«Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО», — заявил конгрессмен.

По его мнению, европейские члены Североатлантического альянса не имеют право втягивать США в конфликт, который в теории может перерасти в ядерный, из-за Украины.

Ли отметил, что столь сложные решения, способные привести к мировой войне, не могут приниматься транснациональными элитами, неподотчетными ни одной стране.

Политик также подчеркнул, что НАТО ни в коем случае не должно рассматривать Украину в качестве кандидата на вступление в блок.

Накануне в Польше прокомментировали возможную отправку солдат НАТО на Украину.

Ранее в США предсказали реакцию российской армии на отправку сил НАТО на Украину.