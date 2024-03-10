Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что в Курске работает система противовоздушной обороны (ПВО).

«Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы», — сказано в сообщении губернатора.

До этого губернатор сообщил о ракетной опасности в Курске.

9 марта Старовойт заявлял, что российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день поликлиника № 6 в Курске, на которую упали обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, приостановила прием пациентов

7 марта глава региона сообщал об обстреле поселка Теткино со стороны украинских войск. Старовойт рассказал, что в результате атаки повреждения получили 11 частных домов и линия электропередачи.

Ранее украинские БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью.