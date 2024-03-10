В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Одесской области сейчас также действует воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что в городе были слышны звуки взрыва.

6 марта в Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы.

В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие. Минобороны РФ заявило о нанесении ракетного удара по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили безэкипажные катера для украинской армии.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 10:41 (11:41 мск). Региональные власти призывали жителей перейти в укрытие. Повторная тревога прозвучала через час. Об отбое сигнала власти региона сообщили в 12:18.

Ранее в Харьковской области произошли взрывы.