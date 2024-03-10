В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения, передает РИА Новости.

В Днепропетровской области тревога действует уже на протяжении 15 минут. Она распространилась и на Николаевскую область.

До этого сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Черниговской Сумской и Полтавской областях Украины.

Днем 9 марта сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Кировоградской областях. До этого воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.