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В Греции готовятся создать антидроновый купол

Глава МО Греции Дендиас анонсировал создание «антидронового купола»

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Alkis Konstantinidis/Reuters

Министр обороны Греции Никос Дендиас анонсировал создание «антидронового купола» в интервью изданию Naftemporiki.

«Мы будем быстро работать над тем, чтобы преодолеть данное отставание от соседних стран, а также создать «купол» против беспилотников, охватывающий территорию Греции», — заявил министр, комментируя недавний визит в Грецию и опыт противодействия страны ВС Азербайджана, массово использовавшим турецкие дроны Bayraktar.

По словам Дендиаса, министерство планирует провести армейскую реформу под названием «Повестка 2030». В ее рамках в стране планируется расширить производство вооружений, изменить срок службы в армии и создать особую инновационную экосистему в армии.

Первым шагом в создании этой экосистемы министр назвал выделение части бюджета вооруженных сил исключительно на производство греческой оборонной продукции. Для содействия созданию этой экосистемы будет создан «Греческий центр инновационного развития».

До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал РФ «врагом» Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину.

Ранее в Одессе произошел взрыв в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса.

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