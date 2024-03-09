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В США военные разработали портативные комплексы для обнаружения НЛО

CNN: в США военные разработали портативные комплексы для обнаружения НЛО

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top10ufo.com

Американские военные занимаются разработкой портативных комплексов для обнаружение неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом пишет CNN.

Исполняющий обязанности директора управления Пентагона по аномалиям Тимоти Филлипс заявил, что аппарат получил название «Гремлин». По его словам, прибор должен помочь собирать более точные данные об НЛО, так как ведомство пока не располагает подтверждением обнаружения инопланетян. Отмечается, что комплексы состоят из множества датчиков в специальном чехле. В настоящее время устройство проходит испытания на полигоне в Техасе.

«Гремлины» будут размещены на тех объектах, откуда появлялось множество сообщений об НЛО. Отмечается, что каждый месяц управление Пентагона по аномалиям получает в среднем около 100 таких сообщений.

До этого в подразделении министерства обороны США по поиску внеземного разума — Управлении по разрешению всех видов аномалий (AARO) — заявили, что не обнаружили никаких фактических доказательств существования инопланетных технологий на Земле.

Ранее в конгрессе США приняли законопроект о рассекречивании данных об НЛО.

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