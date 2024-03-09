Стало известно, когда состоится следующая встреча в формате «Рамштайн» по Украине

Очередное заседание в формате «Рамштайн» пройдет в Германии во вторник, 19 марта, главной темой станет продолжающийся кризис на Украине и безопасность стран – участниц контактной группы. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на пресс-службу американской авиабазы, расположенной близ города Рамштайн на территории Германии.

В публикации отмечается, что глава Пентагона пригласил участников контактной группы по Украине на очередную встречу на авиабазе в Рамштайне. В рамках мероприятия они обсудят продолжающийся кризис на территории Украины и вопросы безопасности союзных сил и США.

До этого пресс-секретарь министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что в этом году Киев получит оружие, которого еще не было.

По словам Павлюка, который выступил по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн», поддержка Украины продолжается. Он подчеркнул, что в этом году украинская армия получит оружие, которым ранее не располагала. С помощью этого оружия, сказал Павлюк, украинские войска смогут поражать логистические узлы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.