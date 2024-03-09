В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.

Отмечается, что сначала сирены прозвучали в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, а уже затем воздушная тревога распространилась на соседнюю Николаевскую область.

Накануне воздушная тревога была объявлена в пяти регионах на востоке, юге и в центре Украины.

За день до этого воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Российские войска начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры с октября 2022 года, спустя несколько дней после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, часто на всей территории страны. Как заявляют в оборонном ведомстве РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сенатор назвал способ предотвратить атаки дронов на территории РФ.