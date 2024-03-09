Украинская разведка не справляется с выполнением возложенных на нее задач. Об этом заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

«Это все недоработка разведки. <…> Мы допустили серьезные просчеты в правильном анализе возможностей врага, просчеты в отношении, по крайней мере на этой стадии, обеспечения боеприпасами», — сказал Кривонос, отвечая на вопрос относительно ситуации вокруг Авдеевки.

Военный также отметил, что укрепления, возведенные ВСУ на Авдеевском направлении, вызывают много вопросов. По его мнению, киевское командование не уделяло должного внимания состоянию фортификаций, несмотря на предупреждения военных аналитиков.

В начале марта американская газета New York Times назвала одной из причин отступления украинской армии очень слабую линию обороны к западу от Авдеевки.

До этого украинские военные отметили в интервью газете The Washington Post, что отступление ВСУ из Авдеевки было паническим и неорганизованным.

Ранее ВСУ потеряли центр наблюдения и разведки в космосе.