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Средства ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области

Минобороны: силы ПВО нейтрализовали два беспилотника в Белгородской области

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что 8 марта около 14:15 по московскому времени была успешно предотвращена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести атаку двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, беспилотник, принадлежащий украинской армии, ликвидировали дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над территорией Белгородской области.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что 8 марта около 18:30 по московскому времени была предотвращена попытка ВСУ атаковать двумя беспилотниками объекты на территории РФнад в Белгородской области.

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО РФ за сутки сбили 197 дронов ВСУ в зоне СВО.

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