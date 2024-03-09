Средства ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области

Министерство обороны России сообщило, что 8 марта около 14:15 по московскому времени была успешно предотвращена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести атаку двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа на объекты на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, беспилотник, принадлежащий украинской армии, ликвидировали дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над территорией Белгородской области.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что 8 марта около 18:30 по московскому времени была предотвращена попытка ВСУ атаковать двумя беспилотниками объекты на территории РФнад в Белгородской области.

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО РФ за сутки сбили 197 дронов ВСУ в зоне СВО.