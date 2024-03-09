Французские военные уничтожили 4 дрона у берегов Йемена

Французский военный фрегат и истребители уничтожили четыре летящих в их сторону беспилотника в рамках миссии Европейского союза Aspides по обеспечению безопасности коммерческих и военных кораблей в Красном море. Об этом сообщается на сайте французского минобороны.



«Французские фрегат и истребители уничтожили дроны в рамках законной самообороны», — уточняется в сообщении.

По данным французского военного ведомства, эти действия помогли защитить грузовое судно True Confidence, которое ранее подверглось атаке и находилось на буксировке, а также других торговых судов, проходящих транзитом через этот регион.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

2 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что военно-морская миссия стран Евросоюза по защите судов на юге Красного моря от ударов со стороны хуситов будет оборонительной.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.