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Мужчина пострадал в результате обстрела ВСУ Херсонской области

Сальдо: мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Голой Пристани в Херсонской области

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Один мужчина получил ранение в результате обстрела Вооруженными силами Украины Голой Пристани в Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Чиновник уточнил, что ранен мужчина 1974 года рождения. Его доставили в Скадовскую центральную городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи предоставили ему всю необходимую помощь.

Накануне сообщалось, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по морскому порту в Скадовске.

Утром 9 марта стало известно, что в подконтрольном Киеву Херсоне получила повреждения припортовая инфраструктура. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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