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США одобрили финансирование тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие

FT: США профинансируют три страны в Тихом океане в обмен на военное присутствие

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Hartl-Reiter

Конгресс США одобрил выделение $7,1 млрд финансирования на экономическую поддержку стран в Тихом океане в обмен на эксклюзивное американское военное присутствие США на их территориях. Об этом сообщает газета The Financial Times.

Речь идет о Палау, Маршалловых островах и Микронезии.

Газета уточняет, что это финансирование входит в законопроект о выделении $460 млрд для части федеральных ведомств, который был поддержан американским сенатом.

Сама площадь трех указанных островных государств мала, однако их территориальные воды охватывают в общей сложности 4 тысяч километров, что предоставляет Соединенным Штатам стратегически важный доступ к тихоокеанскому региону. В этих странах, согласно информации FT, США предоставлена возможность развертывать ракеты, РЛС дальнего обнаружения, а также проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.

В конце февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что размах военных учений США и их союзников в этом году увеличится за счет потенциала стран — членов НАТО.

Ранее в России назвали последствия полной ликвидации ядерного оружия.

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