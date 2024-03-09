Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР).

Согласно сообщению ведомства, самолет воздушных сил Украины был ликвидирован в районе населенного пункта Красноармейск.

8 марта Минобороны РФ сообщало, что авиация и средства ПВО России за неделю сбили украинский истребитель МиГ-29, пять крылатых ракет Storm Shadow, а также зенитную управляемую ракету Patriot.

6 марта российские средства ПВО впервые сбили управляемую французскую авиабомбу Hammer в зоне спецоперации.

До этого газета Politico писала, что ВСУ могут столкнуться с рядом проблем при использовании западных истребителей F-16, которые союзники хотят поставить Украине. Отмечалось, что работа российских систем ПВО, а также отсутствие надлежащей инфраструктуры для истребителей сделают «чрезвычайно сложной» эксплуатацию F-16.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько было сбито ракет и беспилотников ВСУ за неделю.