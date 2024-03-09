Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны перечислило потери ВСУ на Авдеевском направлении

МО: ВС России поразили украинскую машину РСЗО Vampire на Авдеевском направлении

close
100%
L3Harris Technologies

Группировка российских войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, российские военные уничтожили военнослужащих ВСУ и технику противника в районах населенных пунктов Очертино, Новоселовка Первая, Торецк и Новогродовка Донецкой народной республики.

Силы РФ отразили две атаки украинских штурмовых групп в районах сел Дружба и Шумы, а также семь контратак бригад ВСУ у населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Петровское и Северное ДНР.

ВСУ лишились до 450 военнослужащих, трех боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и 18 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили артсистемы М777 американского производства, боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» производства Чехии, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

Также начальник пресс-центра группировки российской армии «Центр» Александр Савчук сообщал, что ВС РФ на Авдеевском направлении смогли отразить восемь атак Вооруженных сил Украины, в ходе которых противник потерял порядка 400 военных.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами