Группировка российских войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, российские военные уничтожили военнослужащих ВСУ и технику противника в районах населенных пунктов Очертино, Новоселовка Первая, Торецк и Новогродовка Донецкой народной республики.

Силы РФ отразили две атаки украинских штурмовых групп в районах сел Дружба и Шумы, а также семь контратак бригад ВСУ у населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Петровское и Северное ДНР.

ВСУ лишились до 450 военнослужащих, трех боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и 18 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили артсистемы М777 американского производства, боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» производства Чехии, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

Также начальник пресс-центра группировки российской армии «Центр» Александр Савчук сообщал, что ВС РФ на Авдеевском направлении смогли отразить восемь атак Вооруженных сил Украины, в ходе которых противник потерял порядка 400 военных.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.